Capturan a alias “Pinky”: delincuente asaltó a repartidor en La Victoria

En plena avenida San Pablo, en La Victoria, un ladrón apodado “Pinky” evaluaba minuciosamente a su próxima víctima. Con una mochila y polera para camuflarse, corrió varias veces antes de lanzarse sobre un mototaxista repartidor. Aprovechando un descuido, sorprendió al conductor por detrás y le arrebató el teléfono que este llevaba en la parte delantera de su vehículo. El impacto hizo que el motorizado perdiera el equilibrio.

Lo que “Pinky” no esperaba era que agentes del Grupo Terna estuvieran siguiendo sus pasos. Tras una breve persecución, fue capturado en flagrancia y trasladado a la comisaría de San Cosme, donde pidió disculpas y prometió no volver a robar. “Estaba desesperado y agarré el teléfono”, confesó. El coronel PNP Carlos López destacó la importancia del operativo y recordó que el celular robado era la herramienta de trabajo del agraviado, quien utiliza la aplicación inDrive para mantener a su familia.

El mototaxista narró los momentos de tensión que vivió: “Forcejeé con él, intenté seguirlo, pero me detuvo, me tiró y me quitó el celular. Luego lo vi corriendo hasta que los agentes lo atraparon”. Agregó que perder su herramienta de trabajo hubiese significado quedarse sin ingresos hasta poder comprar un nuevo dispositivo.

PLAN NAVIDAD SEGURA

El coronel López aseguró que el Grupo Terna intensificará sus operativos como parte del plan Navidad Segura, concentrándose en las zonas con mayor afluencia de público para prevenir este tipo de delitos. Mientras tanto, “Pinky” permanece detenido en la comisaría de San Cosme, donde se continuará con las investigaciones.