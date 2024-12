Madre e hija son asesinadas dentro de su vivienda en Carabayllo

Una madre y su hija fueron brutalmente asesinadas dentro de su vivienda en el distrito de Carabayllo. Según las investigaciones preliminares, todo apuntaría a que el sospechoso del crimen es el novio de una de las víctimas.

Las mujeres asesinadas fueron identificadas como Ana Lucía del Portal, de 23 años, y su madre, Nancy Carrión, de 64. Ambas se encontraban dentro de su vivienda y habrían sido asesinadas por el enamorado de Ana Lucía, Sebastián Chacón, durante la mañana de hoy.

LOS HECHOS

Según la versión de la familia, Chacón llegó a la vivienda alrededor de las seis de la mañana, inmueble que él acostumbraba a frecuentar debido al tiempo que llevaba de noviazgo con la joven. Sin embargo, luego de varias horas, cuando toda la familia se había retirado a sus labores, solo quedaron las dos mujeres y el joven, y fue ahí donde ocurrió el doble crimen.

La hermana e hija de las victimas señaló a los medios que recibió la llamada de Chacón, quien aseguró que habían ingresado a la vivienda a robar. Al enterarse de los hechos, llamó a la Policia. Minutos después, ella junto a su padre William del Portal llegaron a su vivienda y se encontraron con la escena.

“(Sebastián) me llamó diciendo que habían entrado a robar, llamé a la policía porque no sabía qué había pasado, no me dio más detalles. Señaló que los delincuentes abrieron la puerta y asesinaron a mi mamá y a mi hermana", aseguró a la prensa.

“Quiero saber qué es lo que ha pasado, la Policía está investigando. Sobre el chico, ha sido novio de mi hermana desde hace ocho años, no había indicios de ser agresivo ni nada”, señaló la hermana e hija de las víctimas.

La familia pide justicia y el esclarecimiento de este doble crimen que los tiene sumidos en el dolor. Al lugar llegaron peritos de criminalística, así como también la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona mientras realizan las pesquisas correspondientes para esclarecer el crimen de estas dos mujeres.