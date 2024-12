Pueblo Libre: reportan desaparición de joven estudiante de cosmetología

La desesperación se apodera de Yolanda Chapoñán, madre de Gianella Chapoñán Villanueva, una joven de 18 años que desapareció el pasado martes tras dirigirse a su instituto en Pueblo Libre. Según su madre, Gianella reportó haber llegado al centro de estudios por la mañana y más tarde envió un mensaje indicando que demoraría debido a un trabajo práctico. Sin embargo, su último contacto fue a las 6:46 p.m., cuando envió una fotografía desde un paradero cercano a la Plaza San Miguel, anunciando que tomaría un vehículo para regresar a casa.

El padre de Gianella, quien la dejó como de costumbre en un paradero de Independencia, asegura que la joven nunca llegó al instituto. Su madre, acostumbrada a recibir fotos y mensajes de su hija en el trayecto, no notó nada fuera de lo común hasta que dejó de tener noticias de ella. “Todos los días le pido a Dios que aparezca mi hija. He ido a buscarla por todos lados, pero no hay rastros”, expresó entre lágrimas.

Como parte de las diligencias, la familia, acompañada por la Policía, acudió a la vivienda de un joven que sería su enamorado. Según la madre, en junio de este año Gianella dejó su hogar para vivir con él, pero en esta ocasión, el joven aseguró desconocer su paradero. Las investigaciones ahora están en manos de la Dirincri, que ha tomado el caso y se encuentra revisando pistas para localizarla.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

La familia de Gianella hace un llamado urgente a las autoridades para que aceleren la búsqueda y, a la población, para brindar cualquier información que pueda ayudar a encontrarla. “No descansaré hasta saber dónde está mi hija”, afirmó la madre, quien mantiene la esperanza de que Gianella regrese sana y salva.