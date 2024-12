Madre de menor hallado en río Rímac revela que policías no quisieron aceptar denuncia de su desaparición

La Policía Nacional del Perú (PNP) encontró el cadáver de un niño en el río Rímac, cerca del puente Ricardo Palma, en el Cercado de Lima la tarde de este último 6 de diciembre.

Según las primeras investigaciones, se trataría de un menor había sido reportado como desaparecido desde el 30 de noviembre. Fue la madre del menor quien señaló que el niño era intensamente buscado tras desaparecer en la cuadra 4 del jirón Amazonas.

DENUNCIA INACCIÓN DE LA PNP

En diálogo con 24 Horas, la madre del niño, quien sufría de depresión, relató con angustia que agentes de la Comisaría de San Andrés se negaron a recibir la denuncia de su desaparición, alegando que no era responsable de que su hijo, con problemas de salud mental, hubiera salido de casa.

La madre, visiblemente afectada, comentó entre lágrimas: "Cuando fui a pedir ayuda no me ayudaron, solo me dijeron que ¿por qué lo dejaste salir si está enfermo?".