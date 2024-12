Cercado de Lima: pánico por incendio en edificio de avenida Abancay

Un incendio registrado en los últimos pisos de un edificio en el cruce de las avenidas Abancay y Miguel Grau causó gran alarma entre los vecinos. La emergencia movilizó a ocho unidades de bomberos y 60 agentes de la Policía Nacional, quienes trabajaron rápidamente para controlar el siniestro, que afectó principalmente los pisos 11, 12 y 13 del inmueble. Los bomberos utilizaron una escalera telescópica para llegar a los niveles superiores y evitar que las llamas se extendieran.

Según Antonio Mezones, jefe de la Tercera Brigada de la Cuarta Comandancia Departamental Lima Centro, el personal de emergencia logró controlar el fuego sin que este se propagara a los departamentos cercanos. Aunque la situación fue grave, el trabajo de los bomberos permitió evitar daños mayores. “El personal trabajó de manera interna y pudo controlar rápidamente el incendio”, afirmó Mezones, quien destacó la capacidad de la escalera telescópica para acceder a los pisos altos.

Durante las labores de control, los bomberos encontraron en los departamentos afectados grandes montículos de materiales almacenados, los cuales habían perdido su estructura debido a la exposición al fuego. Estos materiales no correspondían a enseres domésticos, lo que llevó a suponer que los departamentos no eran utilizados como viviendas, sino para otros fines. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, aunque dos personas fueron evacuadas y trasladadas a un hospital cercano.

CONTROLAN INCENDIO

La emergencia provocó el cierre de la calle y la limitación del tránsito de peatones en la zona. Además, se cortó el suministro eléctrico en el edificio para evitar mayores complicaciones. Afortunadamente, la rápida acción de los bomberos y los servicios de emergencia lograron mitigar los efectos del incendio, evitando una tragedia mayor.