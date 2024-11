La Molina: Vecinos y pacientes protestan contra clausura de clínica

Vecinos de La Molina alzaron su voz de protesta en contra de la clausura de la clínica Molisalud, la cual atiene diariamente a cientos de pacientes del distrito con diversos problemas de salud.

Los manifestantes rechazan la clausura del centro médico, el cual tiene convenio con la Municipalidad de La Molina, pues afirman que la clínica ha presentado toda la documentación correspondiente que acredita su normal funcionamiento.

"Señor alcalde, no nos deje sin este auxilio médico [...] aquí hay muchos molinenses y es lo que más cerca nos queda. Yo pido una cita en el seguro social y me la dan de acá a un año, acá yo vengo, pago poco pero me dan el servicio", señaló una vecina y paciente del distrito.

DENUNCIAN ARBITRARIEDAD

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Gustavo Valle Heredia, abogado de Molisalud, señaló que la clínica ya había recibido el certificado de Defensa Civil tras previas inspecciones y, sin embargo, les quitaron dicho certificado tras una nueva visita, pese a que subsanaron todas las observaciones.