Alcaldes de Lima Norte exigen ampliar el estado de emergencia hasta enero

Hoy, martes 26 de noviembre, se dio por finalizado el estado de emergencia decretado por el Gobierno en 14 distritos de Lima y Callao. Sin embargo, algunos alcaldes de Lima Norte han solicitado que la medida se extienda por 60 días más.

Los alcaldes de los distritos de Santa Rosa, Rímac, Puente Piedra e Independencia han exigido al Gobierno que amplíe el estado de emergencia durante los meses de diciembre y enero, con el objetivo de continuar combatiendo la criminalidad en sus jurisdicciones.

Según los alcaldes, la medida implementada por el Gobierno en los últimos 60 días ha dado resultados positivos. Aunque reconocen que no ha sido un éxito rotundo, destacan su impacto favorable en la reducción de la delincuencia en sus distritos.

El alcalde de Santa Rosa, George Robles, afirmó que, gracias al estado de emergencia, la delincuencia en su distrito ha disminuido un 30%. Por su parte, el alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, también señaló avances en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

“ESTADO DE EMERGENCIA NO FUNCIONA”

Para el exjefe de la Dircote, José Baella, los resultados del estado de emergencia han sido insuficientes. Señaló que, a pesar de la medida, continúan las extorsiones y asesinatos, mencionando casos recientes como el asesinato de un conductor de transporte público.

"Sin duda alguna, el estado de emergencia no está funcionando. Es necesario cambiar el plan, y la estrategia debe ser corregida. Hasta que no se establezca una estrategia integral, el estado de emergencia no va a seguir funcionando", recalcó Baella.