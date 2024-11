Padres de Sheyla Cóndor participaron de marcha contra la violencia a la mujer

Durante la tarde de este sábado 23 de noviembre, se llevó a cabo por las calles del Centro de Lima una masiva movilización en rechazo a la violencia contra la mujer. De esta marcha participó Elsa Torres, madre de la joven Sheyla Cóndor, quien fue asesinada y luego descuartizada en un condominio de Comas.

“A la señora Dina Boluarte que, por favor, me escuche. Ella también es madre, así como también yo soy madre. Quiero justicia para mi hija. No quiero que otras madres, al igual que yo, pierdan a sus hijas”, sostuvo Elsa Torres en conversación con un equipo periodístico de Panamericana Televisión.

En esa misma línea, esta madre de familia también denunció que el efectivo policial que no le quiso recibir la denuncia sobre la desaparición de su hija continúa laborando en la Comisaría de Santa Luzmila. “Yo sabía que mi hija estaba en ese departamento, pero no me quisieron ayudar”, agregó Torres.

123 CASOS DE FEMINICIDIO

Esta movilización pacífica no solo se dio en apoyo a los familiares de Sheyla Cóndor, sino también en solidaridad a las 123 mujeres que han sido víctimas de feminicidio en lo que va del año. Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto y evitar más casos de violencia.