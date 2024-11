Los Olivos: detonan explosivo contra negocio por cobro de cupos

La inseguridad continúa en Lima Norte a pesar del estado de emergencia. Durante la noche, dos explosivos fueron detonados en los exteriores de un comercio en Los Olivos, desatando el temor entre vecinos y comerciantes de la zona. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto coloca los artefactos ya iniciados y huye rápidamente hacia la calle Chocano, perdiéndose en la oscuridad.

Además del ataque, los extorsionadores enviaron mensajes amenazantes vía WhatsApp a los propietarios del local. En los textos, advertían de más ataques si no recibían un pago: "Te voy a volar ese local tuyo, mi estimada. No sabes con quién te estás metiendo". Estas amenazas han generado pánico no solo en la víctima directa, sino en los negocios aledaños que temen ser los próximos objetivos.

Al lugar del ataque llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo de Los Olivos, quienes constataron los daños. Afortunadamente, las explosiones solo provocaron pequeños forados en la fachada del establecimiento, pero el mensaje fue contundente: "es plata o plomo".

VECINOS ESTÁN ATEMORIZADOS

Los vecinos de este sector exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar las extorsiones, un problema que sigue agravándose en zonas como Lima Norte, donde los comerciantes se sienten cada vez más desprotegidos frente a las mafias criminales que operan en el distrito.