Comas: reportan desaparición de joven en inmediaciones de condominio donde vivía Darwin Condori

Una joven fue reportada como desaparecida en las inmediaciones del condominio Torres Las Praderas, en Comas, lugar que se ha hecho conocido por ser la residencia del suboficial PNP Darwin Condori, principal sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Sheyla Cóndor. El hecho ha despertado alarma y preocupación entre los vecinos, debido a la proximidad del caso anterior.

La desaparecida responde al nombre de Anita Villanueva Chuquiruna, de 24 años. Según informaron sus familiares, la joven vestía un buzo negro y llevaba una cartera del mismo color al momento de su desaparición. Su madre y tía, quienes viajaron desde Cajamarca, relataron que Anita enfrenta dificultades para hablar, lo que hace más urgente encontrarla.

Los esfuerzos por esclarecer sobre su paradero se han visto frustrados, pues al intentar acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio Torres Las Praderas, los responsables informaron que estas solo graban el interior del edificio, sin registrar actividades en las calles aledañas.

DENUNCIAN NEGLIGENCIA POLICIAL

La familia de Anita acudieron en reiteradas ocasiones a la comisaría de Pro para presentar la denuncia, pero afirman que no fueron atendidas. Esta situación ha generado indignación, ya que guarda similitud con lo ocurrido en el caso de Sheyla Cóndor. “Yo he ido cuatro veces a la comisaría y no nos han querido recibir la denuncia”, declaró la tía, haciendo un llamado urgente a las autoridades.