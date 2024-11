Callao: piden prisión preventiva para sujeto que mordió y arrancó la nariz de su expareja

Indignante. Winston Majipo Zumbilla fue detenido tras morderle la nariz a su expareja, Sili Medrano, luego de amenazarla de muerte y atacarla salvajemente por no aceptar el fin de su relación de tres meses en el Callao.

"Si él sale, me va a matar... tú de aquí no vas a salir viva, vas a salir muerta", fueron las palabras que Winston le lanzó antes de atacarla. El agresor intentó escapar tras el ataque, pero fue arrestado gracias a la intervención de las autoridades.

El incidente ocurrió en un bar donde, aunque existe una cámara de seguridad, esta no estaba operativa al momento de los hechos. Sili no es la primera vez que enfrenta ataques de Majipo. Su familia declaró que él ya la había agredido antes, y que ella, por temor y amenazas, había decidido no denunciarlo.

PIDEN JUSTICIA

La familia y allegados de Sili demandan justicia y piden que Majipo no sea liberado, temiendo por su vida. Por ahora, el agresor permanece detenido en la carceleta del Poder Judicial del Callao, mientras que la Primera Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer ha solicitado nueve meses de prisión preventiva en su contra.