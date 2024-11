Exjefe de la Dircote señala graves errores policiales en manejo del caso Darwin Condori

El general PNP José Baella, exjefe de la Dircote, se pronunció sobre el hallazgo del cuerpo sin vida del suboficial Darwin Condori, implicado en el asesinato y descuartizamiento de la joven Sheyla Cóndor en Comas.

En declaraciones a este medio, Baella señaló que la Policía no respetó los protocolos en la escena del crimen, lo que incluyó la manipulación indebida de evidencias. “La escena del crimen es como un santuario, debe respetarse porque tanto el lugar como el cadáver brindan información crucial. En el video se observa que manipularon varios objetos que no debieron tocar”, afirmó.

El general recalcó que existe una responsabilidad directa por parte de los efectivos y del oficial a cargo del operativo en el momento del hallazgo del cuerpo de Darwin Condori. “Aunque no sean especialistas en investigaciones de suicidios, lo básico que se enseña en la escuela policial es aislar la escena del crimen para no destruir evidencias, cosa que no se hizo”, señaló.

INVESTIGACIÓN A POLICÍAS IMPLICADOS

Baella subrayó la importancia de abrir una investigación administrativa disciplinaria para determinar por qué los agentes no respetaron los protocolos en la escena del crimen. “Destruyeron indicios y evidencias clave, y eso es grave”, enfatizó.

Finalmente, indicó que la única acción que los policías debieron realizar era verificar si Darwin Condori tenía signos vitales. “No son especialistas en el manejo de escenas de crimen. Su deber era informar de inmediato a sus superiores y a la Fiscalía para iniciar las investigaciones. Bajo ningún motivo debieron levantar el cadáver”, expresó.