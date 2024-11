¡Exclusivo! Padre de Sheyla Cóndor tras muerte del asesino de su hija: "Puede ser encubrimiento"

El señor Máximo, padre de Sheyla Cóndor, la joven que murió descuartizada por el policía Darwin Condori, se pronunció tras conocerse que el feminicida de su hija fue hallado sin vida dentro de un hostal.

En conversación exclusiva con Panamericana Televisión, el padre de la joven asesinada reveló que ya había tomado conocimiento del presunto suicidio del oficial, tras una comunicación que tuvo con el general Óscar Arriola.

NO DESCARTAN ENCUBRIMIENTO

Asimismo, el padre de Sheyla Cóndor señaló que su familia aún no está convencida de la muerte del oficial, por tal motivo, indicó que desean ver el cuerpo del feminicida, pues no descartan la posibilidad de que se le esté encubriendo.

"A las 11:40 a.m. ya me había llamado el general Arriola [...] tampoco estamos nosotros de acuerdo, puede ser también encubrimiento [...] si está muerto o no está muerto, queremos saber la verdad", manifestó.