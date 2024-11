¡Exclusivo! Compañero de cuarto de sospechoso del crimen de joven en Comas revela más detalles

En exclusiva para 24 Horas, el compañero de cuarto de Darwin Marx Condori Antezana, principal sospechoso del asesinato de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, de 26 años, brindó nuevos detalles sobre el crimen en Comas.

El compañero de Condori mencionó que, en los últimos días antes del hallazgo, comenzó a percibir un olor putrefacto en el departamento. Cuando le preguntó al policía sobre la fuente del olor, este le explicó que el baño personal había sufrido un desperfecto, una explicación que le pareció extraña.

SOSPECHOSO CONVERSÓ CON POLICÍA DE COMISARÍA

El 15 de noviembre, la tía de Sheyla, junto con apoyo policial, llegó al condominio en busca del propietario. Y según el testigo, el sospechoso, quien no se encontraba en el departamento, tuvo una breve conversación con el efectivo.

"Le digo, Darwin, la policía te está buscando, ¿qué has hecho? Y me respondió: 'pásame con él'. Luego hablaron, me dieron un número de un encargado, y él me pidió que no dejara entrar a nadie", relató el compañero de cuarto.