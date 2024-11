Feminicidio en Comas: restos de Sheyla Cóndor serán trasladados a Tarma

Los restos de Sheyla Cóndor Torres, la joven de 26 años que fue brutalmente asesinada y descuartizada en Comas, serán trasladados en las próximas horas a su ciudad natal, Tarma, para recibir el último adiós. La familia y amigos de Sheyla rindieron un emotivo homenaje póstumo en un restaurante en Santa Anita, en donde trabajaba como mesera. La joven fue reportada como desaparecida el 13 de noviembre, y su madre, tras no obtener respuestas rápidas de la policía, inició una búsqueda desesperada que culminó en el macabro hallazgo.

En el marco de las investigaciones, las autoridades han logrado incautar los teléfonos móviles de los implicados en el crimen, cuyos mensajes de WhatsApp han revelado detalles clave sobre la desaparición de Sheyla. Según las conversaciones, la joven se habría reunido con el efectivo policial en un departamento ubicado en el condominio Las Praderas de Comas, lo que permitió rastrear el lugar donde se cometió el crimen.

La madre de Sheyla, en declaraciones a la prensa, denunció la inacción de la policía al no haberle prestado atención cuando ella informó sobre la posible ubicación de su hija. "Yo sabía dónde estaba mi hija y fui a la comisaría, pero no me hicieron caso", expresó visiblemente afectada. A pesar de la denuncia realizada el viernes 15 de noviembre, la policía no intervino en el inmueble hasta el sábado 16, cuando finalmente se descubrió el cuerpo de la joven.

EXIGEN JUSTICIA PARA SHEYLA

Este nuevo caso de feminicidio ha generado gran indignación en la opinión pública, ya que la demora en la respuesta de la policía ha sido un factor clave en la tragedia. Mientras tanto, el agente policial sospechoso sigue como no habido, y las autoridades continúan con las investigaciones. Sus familiares y amigos exigen justicia para Sheyla Cóndor para que los responsables de su muerte respondan ante los tribunales.