Teniente alcaldesa de Santa Anita tras recibir amenaza de muerte: “Tengo miedo”

Un preocupante acto de intimidación sacude a Santa Anita. La teniente alcaldesa, Ruth Cuno, recibió un sobre que contenía tres balas y un mensaje amenazante en el que le advertían que podría correr la misma suerte que su antecesor, Jhon Valverde, asesinado en el año 2023. El hecho ocurrió la noche del jueves, cuando vecinos alertaron sobre el hallazgo en la puerta de su domicilio.

Jhon Valverde, quien anteriormente ocupó el cargo de teniente alcalde, perdió la vida tras recibir nueve disparos en Salamanca mientras conducía su vehículo. Tras su muerte, Cuno ocupó su lugar y ahora ella enfrenta amenazas similares en medio de un clima de incertidumbre y miedo. “Tengo miedo, pero debo ser fuerte. No voy a dejar que me derrumben”, declaró visiblemente afectada.

Cuno reveló que esta no es la primera vez que su vida está en riesgo. “El domingo pasado, un auto me cerró el paso. Me dijeron que deje de hacer la vacancia y que me estaban siguiendo”, aseguró. En respuesta a estas amenazas, hizo un llamado urgente a las autoridades para redoblar la seguridad, enfatizando que los vecinos también son vulnerables a la violencia de los extorsionadores.

¿QUÉ DIJO EL ALCALDE?

El alcalde Olimpio Alegría negó cualquier vínculo con las intimidaciones y solicitó una investigación exhaustiva por parte de la policía. “No creo que esto provenga de ningún militante o simpatizante de nuestro partido. Esto parece ser parte de un modus operandi que preocupa profundamente”, afirmó. La Municipalidad de Santa Anita también emitió un comunicado rechazando los actos de violencia.