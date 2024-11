Alcaldes aseguran que estado de emergencia no están dando resultados esperados

A 47 días de haberse declarado el estado de emergencia en varios distritos por la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la percepción de inseguridad se mantiene alta entre la población. Residentes de Comas y Los Olivos expresaron su descontento, cuestionando la efectividad de las medidas. “No funciona en el distrito”, mencionó un vecino de Comas, mientras que otro exclamó que la estrategia “está mal hecha”.

Por su parte, el ministro Santiváñez declaró que la criminalidad ha disminuido en comparación al año anterior, aunque no ofreció cifras específicas que respalden estas mejoras. Un equipo de 24 Horas consultó a los alcaldes de los distritos en estado de emergencia, quienes en su mayoría indicaron que la medida no está dando los resultados esperados. Ulises Villegas, alcalde de Comas, afirmó que el estado de emergencia es “un engaña muchachos”, al no contar con presupuesto ni una estrategia.

Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos, también indicó que la medida no está reduciendo ni la percepción de inseguridad ni la tasa de criminalidad. Sin embargo, Néstor de la Rosa, alcalde del Rímac, fue la única autoridad en señalar que la presencia militar ha tenido algunos efectos positivos en su distrito. Quedan dos semanas para el final de los 60 días que el ministro Santiváñez se autoimpuso como plazo para mostrar resultados en la lucha contra la delincuencia.

PIDEN DAR UN PASO AL COSTADO

Alcaldes como Castillo y Villegas han instado al ministro a cumplir su promesa de dar “un paso al costado” si no se ven resultados concretos. Santibáñez defendió su postura y aseguró que su permanencia dependerá de los avances logrados en este periodo. En medio de la tensión y de las demandas de renuncia, algunos grupos de transportistas se unieron a las críticas, cuestionando la gestión del ministro y recordándole su compromiso.