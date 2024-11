San Juan de Miraflores: mototaxista se despista y muere al caer a abismo

Un accidente en la avenida Camino Real, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, cobró la vida de José Avedaño Mitma, padre de familia y conductor de una mototaxi, quien deja en la orfandad a cinco niños. El vehículo perdió el control, dio varias vueltas de campana y terminó a 10 metros cuesta abajo, frente a la puerta de una vivienda.

La pareja de Avedaño expresó la difícil situación que enfrenta tras su partida. “Pensaba que era solo un accidente, pero cuando me dijeron que había fallecido, me dolió mucho. Él trabajaba en una avícola y con su mototaxi para sostener a nuestros hijos”, relató. José era el principal apoyo de su familia, y ahora ellos quedan desamparados.

El accidente ocurrió en una zona peligrosa, con varias curvas cerradas que han provocado otros siniestros en el pasado. Los vecinos de Pamplona Alta exigen la construcción de un muro de contención en la avenida Camino Real, afirmando que la falta de este tipo de medidas ha contribuido a la frecuencia de accidentes fatales en el lugar.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD VIAL

Consultado sobre el tema, el municipio de San Juan de Miraflores indicó que la vía no forma parte de los proyectos actuales del distrito. No obstante, aseguraron que tomarán medidas para mejorar la seguridad vial en la zona, respondiendo así a los reiterados llamados de los vecinos, quienes esperan que este tipo de tragedias no se repitan.