Empresaria investiga por su propia cuenta y logra identificar a mujer que le robó 100 mil soles

Una empresaria del rubro de la moda denunció haber sido víctima de una banda criminal liderada por una mujer que se hizo pasar como una madre de familia trabajadora. La acusada, identificada inicialmente como Maribel Condori Meza, convenció a Sandra Collantes para que le diera empleo en su tienda bajo una identidad falsa. Collantes, quien tiene más de 20 años de experiencia en el negocio, señaló que la mujer sustrajo prendas valorizadas en más de 100 mil soles.

Según la víctima, la presunta delincuente empezó a robar mercancía desde el primer día de trabajo. “Me dijo que era madre de dos hijos y que necesitaba trabajar, por lo que la tomé a prueba. Pero ese mismo día ya comenzó a robar”, comentó la empresaria, quien detalló que la mujer cerraba la tienda más tarde de lo habitual para sustraer la mercadería. En pocos días, Collantes notó que gran parte del inventario había desaparecido.

Pese a acudir a la Depincri del Cercado de Lima, la emprendedora afirmó que no recibió una respuesta efectiva. “Si me hubieran atendido, habríamos capturado a esta mujer, pero hasta ahora solo me han tomado mi declaración”, declaró. Desesperada, decidió investigar por su cuenta y descubrió la verdadera identidad de la supuesta trabajadora es Paola Giovanna Cruz Irigoyen, quien, según Collantes, cuenta con antecedentes por robo.

VÍCTIMA EXIGE JUSTICIA

Collantes solicitó a las autoridades tomar acciones para evitar que la acusada escape de Lima y quede en la impunidad. La empresaria también mostró imágenes en las que se observa a otro individuo ayudando a trasladar la mercadería, lo que indicaría que esta mujer no actuó sola. “Estamos a puertas de la campaña navideña, y me he quedado sin nada. Pido a la Policía Nacional que haga justicia”, expresó angustiada.