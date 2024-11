Alcalde de Los Olivos sobre ministro Santiváñez: “Si no hay resultados, que se vaya a su casa”

Un bus de la empresa de transportes “Sol de Oro” fue atacado a balazos en plena luz del día en la avenida Palmeras, en Los Olivos. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y abrieron fuego, dejando al menos siete casquillos de bala en la escena. Los disparos fueron dirigidos directamente al conductor, quien por fortuna resultó ileso.

La situación ha generado gran preocupación entre los residentes, quienes demandan mayor seguridad y cuestionan las medidas implementadas bajo el estado de emergencia. El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, expresó su frustración con la falta de resultados visibles en lucha contra la criminalidad y lanzó un contundente ultimátum al ministro del Interior, Juan José Santivañez.

“Estamos en la mitad del estado de emergencia y hasta ahora no hemos tenido mayores resultados, pero también le he tomado la palabra al ministro: si no hay resultados favorables, le he dicho que se va a ir a su casa”, sostuvo Castillo. Según el alcalde, Santivañez se comprometió a destinar un presupuesto específico para los distritos en estado de emergencia.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Entre las propuestas para mejorar la seguridad, Castillo también ha solicitado al Congreso la evaluación de un proyecto de ley que prohíba la circulación de motocicletas con dos pasajeros, medida que, según él, podría ayudar a disminuir los casos de sicariato. Mientras tanto, los vecinos esperan que las autoridades actúen de manera efectiva para combatir la delincuencia.