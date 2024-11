Dictan comparecencia con restricciones a conductor implicado en muerte de joven bailarina

El Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones para el conductor John Ortiz Chávez, implicado en la muerte de la joven bailarina Adriadna Galampa Conde, quien falleció tras caer a la Vía Expresa mientras conducía su moto en Miraflores.

El abogado de la familia de la víctima expresó su desacuerdo con la decisión del juez Aldo Valdivia Vera, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito Vial, quien además dispuso que el imputado pague una caución de 70 mil soles en un plazo de 10 días.

Asimismo, el abogado mostró su indignación hacia el fiscal del caso, Cristian Hinojosa Chávez, por no apelar la decisión del juez, pese a haber solicitado nueve meses de prisión preventiva para el conductor implicado. "Nos indigna que el fiscal, quien pidió prisión preventiva, haya dado su conformidad a la decisión del juez y no apelara", señaló el abogado.

RESTRICCIONES

Entre las restricciones de comparecencia, según el abogado de la familia, no se incluyó la suspensión de la licencia de conducir del imputado. “No se le ha prohibido conducir. Solo se le ha ordenado no alejarse de su domicilio y el pago de la caución. Es indignante; vamos a presentar una queja ante el Ministerio Público, no podemos tener esta clase de fiscales”, enfatizó.

La familia de la víctima, profundamente indignada pidió justicia para que la muerte de la joven bailarina no quede impune. "¿Cómo es posible que una persona con antecedentes siga brindando servicios de taxi? Deben retirarle la licencia", expresó un familiar de la joven fallecida.