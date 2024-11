Gamarra: empresarios denuncian que mafias amenazan con saquear galerías del damero B

Aprovechando el inicio de la campaña navideña en Gamarra, extorsionadores y vendedores ambulantes estarían lotizando áreas del emporio comercial. La madrugada de este martes, un grupo de personas atacó a efectivos policiales encargados de la seguridad en el damero B.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, denunció que personas de dudosa reputación intentaron agredir y amenazaron a los empresarios, además de bloquear las entradas de los negocios para impedir el ingreso de clientes.

“Queremos hacer una denuncia pública sobre lo que está ocurriendo en el damero B. Han amenazado al presidente de la junta vecinal y al representante de los empresarios del damero. Eso no lo vamos a permitir. Desde aquí les digo a los delincuentes, cobradores de cupos y mafiosos que Gamarra no les tiene miedo”, señaló Saldaña.

La presidenta también indicó que algunas personas que estarían coludidas con mafias han amenazado con saquear las galerías si los empresarios no cierran sus negocios. “Han dicho que van a saquear las galerías porque, si ellos no trabajan, no trabaja nadie”, manifestó.

AMENAZAS AL PDTE. DE LA JUNTA VECINAL

Por su parte, el presidente de la junta vecinal declaró haber sido amenazado de muerte. Advirtió que, si algo le sucede a él o a su familia, los responsables serán los mafiosos del damero B, entre los que se encentrarían fiscalizadores de La Victoria.

“Me han dicho que me van a golpear y a matar. Responsabilizo a los mafiosos del damero B”, indicó, añadiendo que algunos fiscalizadores de la zona estarían negociando con las mafias para que ingresen a gamarra. “Pidió al alcalde de La Victoria que saque a todos los fiscalizadores del damero B”, recalcó.