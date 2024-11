Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez utilizará tecnología avanzada para reducir tiempo en migraciones

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, anunció que la nueva terminal del aeropuerto Jorge Chávez entrará en operación el 29 de enero a las 6 de la mañana. Lima Airport Partners (LAP), la empresa operadora, se comprometió a cumplir con esta fecha de apertura. Sin embargo, aún existen aspectos pendientes, especialmente en cuanto al espacio y los procedimientos para migraciones.

Para agilizar los tiempos de atención, se implementará un sistema de pre-registro similar al check-in, en el que los viajeros responderán las mismas preguntas que realiza un inspector migratorio. Este proceso permitirá que los pasajeros obtengan un código QR, con la promesa de reducir significativamente el tiempo de espera. Pérez Reyes aseguró que no existen problemas de infraestructura o riesgos de desbordes en esta área. No obstante, se confirmó que la Superintendencia Nacional de Migraciones no contará con una oficina dentro de la nueva terminal, lo cual generó preocupaciones que fueron destacadas en un informe reciente de prensa.

El ministro comentó que esta situación es particular del contexto peruano y no necesariamente representa una deficiencia en el proyecto. Sus declaraciones se dieron durante la presentación del proyecto del Ferrocarril Lima-Ica, una obra que podría beneficiar a más de 12 millones de personas.

FERROCARIL DE LIMA A ICA

El ferrocarril, que contará con 15 estaciones desde Villa El Salvador hasta Ica, ha captado el interés de seis gobiernos internacionales. El proyecto, valorado en aproximadamente 6,500 millones de dólares, se ejecutará bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Se espera que la construcción inicie en el segundo semestre de 2027, impulsando el desarrollo y la conectividad en el sur del país.