Arroz, limón y mango podrían escasear por falta de agua en Piura

La severa crisis hídrica que atraviesa el norte del país, particularmente Piura, amenaza no solo a la economía local, sino también al abastecimiento de alimentos en el mercado nacional. La escasez de agua afecta a cultivos esenciales como el arroz, el limón y el mango. La falta de riego pone en peligro la vida de estos cultivos, y los productores temen que la muerte de sus plantaciones genere pérdidas económicas significativas.

La situación en el campo es de gran preocupación. Muchos agricultores enfrentan la angustia de no poder cumplir con sus obligaciones financieras frente a los bancos y sienten la presión de sus responsabilidades familiares. Este panorama de incertidumbre afecta directamente a la producción de alimentos de consumo interno y de agroexportación. La consecuencia inmediata podría reflejarse en el incremento de precios de productos básicos.

Sin embargo, los efectos de la crisis hídrica aún no se perciben en los mercados de Lima. Actualmente, el precio del arroz se mantiene estable, y en el caso del mango, incluso se ha observado una baja en los precios, dado que el impacto de la escasez de agua sobre los cultivos no es inmediato. No obstante, expertos alertan que en los próximos meses, si no se resuelve el problema hídrico, los precios de estos productos podrían incrementarse.

SEGURO AGRÍCOLA PARA PIURA

Frente a este escenario, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que el Seguro Agrícola Catastrófico en Piura cubrirá más de 240,000 hectáreas de cultivos, con el objetivo de brindar apoyo a los pequeños agricultores. A pesar de esta medida, la pregunta sigue siendo: ¿Cuándo volverá el agua a la región y permitirá recuperar la estabilidad en la producción agrícola? La falta de una solución inmediata continúa generando preocupación.