Periodista y su familia quedan varados en aeropuerto Jorge Chávez tras huir del régimen cubano

Desde el pasado viernes, el periodista cubano Enrique Díaz Rodríguez permanece varado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Su destino original era Nicaragua, donde esperaba iniciar un éxodo hacia Estados Unidos en busca de asilo, escapando del régimen de Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, las autoridades nicaragüenses cerraron sus fronteras para él, dejándolo atrapado en Lima. Díaz Rodríguez, quien ha sido crítico del régimen cubano y denunció el acoso constante que sufre como periodista independiente, intenta evitar regresar a su país, donde asegura que enfrentaría represalias.

"Cuando llego aquí a Perú me encuentro con que Nicaragua ha cerrado las fronteras para mí entonces la aerolínea me comenta y me dice que yo no puedo volar", explicó Díaz.

SOLICITA ASILO POLÍTICO

La situación es aún más crítica, ya que su hijo de 18 años también está con él, evitando el servicio militar en Cuba por razones de conciencia. Migraciones de Perú le ha sugerido retornar a Cuba, pero el periodista teme que esto equivaldría a una "sentencia de muerte" y ha solicitado a la Cancillería peruana que le otorgue asilo político.