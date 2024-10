Chófer que atropelló a policía pide disculpas: “Había bebido en una reunión de amigos”

Luego de que atropellara a un agente de la PNP en el Callao, quien se encuentra luchando por su vida en un una clínica local, el conductor que ocasionó este accidente identificado como Francisco Barra Adriano, pidió disculpas a la familia del suboficial Hans Ramírez.

En declaraciones, Barra Adriano contó que había estado en una reunión con un grupo de amigos, bebiendo por más de cuatro horas, pero a pesar de ello, decidió volver a su casa.

“Estaba manejando en estado de ebriedad y en la parte de adelante había un camión y al efectivo policial me lo he llevado (…) Había bebido en Los Olivos en una reunión de amigos. Estaba tomando desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.”, indicó.

TIENE ANTECEDENTES POR MANEJAR EN ESTADO DE EBRIEDAD

Desde la Policía Nacional del Perú (PNP) revelaron que Francisco Barra había sido detenido anteriormente por haber conducido en estado de ebriedad, por lo que la institución realizará las indagaciones para que el delito no quede impune.