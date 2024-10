EEUU emite alerta de seguridad a sus ciudadanos que viven en Lima por aumento de la delincuencia

Esta tarde, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) emitió una alerta de seguridad donde recomendó a sus ciudadanos en Lima "estar atentos a su entorno y adoptar medidas de seguridad". El aviso es por el aumento de asaltos en la capital.

“Mantener la conciencia de su entorno y practicar medidas de seguridad adecuadas puede disminuir (…) la probabilidad de convertirse en víctima de un delito en la calle o en casa (…) incluso las personas más vigilantes y conscientes de la seguridad a veces pueden convertirse en víctimas", señala el documento.

El Departamento de Estado señaló que tiene conocimiento de recientes robos a mano armada y de celulares en áreas de Lima "donde se sabe que viven y visitan ciudadanos estadounidenses", informa RPP. Asimismo, brindó a sus ciudadanos una lista de consejos para reducir el riesgo asaltos.

Algunas consejos para los estadounidenses:

- Evite usar teléfonos celulares en público y en lugares concurridos. Úselos solo en un espacio seguro y luego guarde su teléfono.

- No use joyas o relojes costosos. No lleve dinero en efectivo en exceso. Si se convierte en víctima, absténgase de luchar para mantener el control de sus pertenencias.

- Si toma taxis, use transporte basado en aplicaciones o un servicio de taxi por llamada. Permanezca en un lugar seguro mientras espera su viaje.

- Preste atención en áreas comerciales y otros entornos generales. Los ladrones pueden seguirlo o llamarlo/informarlo a otro asociado que espera para atacarlo.

- Converse y practique medidas de seguridad personal con todos los integrantes de su hogar.