Independencia: Recuperan vehículos robados por "Los Malditos del Río Seco"

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron recuperar vehículos robados por una banda criminal conocida como "Los Malditos del Río Seco". Los autos en cuestión se encontraban almacenados en un inmueble de la zona de Payet, en Independencia.

Es así que los agentes del orden llegaron hasta la cuadra 5 del jirón Hanan Cusco y hallaron los autos guardados en la cochera de una vivienda. Uno de las víctimas llegó hasta el lugar de los hechos y logró recuperar su auto, asimismo, confirmó que los criminales lo venían extorsionando.

"Me han estado llamando al teléfono de la casa, han pedido una cantidad de dinero, 6 mil soles. Me piden que me dirija al conocido lugar de La 50, para poder contactar con un garante, como lo llaman ellos", señaló.

DETIENEN A DUEÑO DEL INMUEBLE

Durante las diligencias, las autoridades policiales detuvieron al propietario del inmueble, identificado como Martín Cruz Mantilla, quien alquilaba su cochera para que los vehículos robados se guarden en dicho lugar.