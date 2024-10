Representantes de mercados mayoristas "radicalizarían" protestas tras falta de atención del Congreso

Representantes de mercados mayoristas, Jorge Olivares y Leopoldo Valderrama, quienes acataron el paro nacional programado para este 23 de octubre, anunciaron que tras no ser atendidos por los congresistas esta medida podría "radicalizarse".

"Nos han hecho pasear, no se encuentra nadie, la clase política nos toma como broma, para ellos no existimos, es una falta de respeto que ningún congresista nos atiende, estamos viendo que de manera pacífica no nos hacen caso", manifestó Olivares. "Vamos a tomar medidas drásticas", dijo Valderrama.

En esa línea, los dirigentes no descartaron un nuevo paro que contaría con presencia de otros gremios y que tiene como fecha tentativa el 12 de noviembre, fecha en la que se estará desarrollando la 'Cumbre APEC 2024' en la que presidentes de otros países estarán presentes.

ESTUDIANTES Y ORQUESTAS RESPALDAN PARO NACIONAL

Durante la jornada de protesta, estudiantes universitarios se unieron a la paralización, y la orquesta de cumbia 'Agua Marina' emitió un comunicado en apoyo al paro. Asimismo, el cantante 'Chechito' también expresó su respaldo a la movilización.