Presidente de ANITRA: “El ministro Juan José Santiváñez debe dar un paso al costado”

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, reiteró que este gremio acatará el paro nacional programado para este 23 de octubre como medida de protesta ante la creciente ola delincuencial que afecta no solo el rubro del transporte, sino también otros sectores de la economía del país.

“No vamos a sumar a este paro porque continuamos viendo muerte en nuestro país. Hasta el momento el Gobierno no resuelve nada. El estado de emergencia en los 13 distritos no ha dado solución. La función de las Fuerzas Armadas es cuidar el orden externo, no interno”, aseguró el dirigente en diálogo con 24 Horas.

“La Policía Nacional, a través del servicio de inteligencia, tiene que dar con los delincuentes. La presidenta Dina Boluarte no tiene sensibilidad social y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debe dar un paso al costado porque no está cumpliendo sus funciones”, enfatizó en entrevista con Marisol García.

PARO PACÍFICO

Finalmente, Martín Valeriano señaló que el paro programado para este miércoles 23 de octubre se desarrollará de manera pacífica, invocando a los ciudadanos a respetar el derecho a la protesta y a la movilización. Del mismo modo, solicitó el apoyo de la Policía Nacional para controlar cualquier acto de vandalismo.