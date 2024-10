Transportistas interprovinciales y de carga no acatarán paro este 23 de octubre

A pesar del paro nacional anunciado para este 23 de octubre, alrededor de 8 mil empresas de transporte interprovincial, así como 80 mil vehículos de carga pesada, no se plegarán a la medida. Así lo informaron representantes de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), quienes garantizaron la continuidad de las operaciones a nivel nacional.

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, expresó su preocupación por la falta de comunicación en los últimos días y señaló que no todos los gremios han sido convocados a las reuniones del Ministerio del Interior, las cuales solo han sido difundidas a través de redes sociales. Sin embargo, aclaró que, a pesar de las preocupaciones por la criminalidad y las extorsiones, mantienen su rechazo al paro.

Entre los gremios que continuarán operando se encuentran la Unión Nacional de Transportistas (UNT), la Asociación Nacional de Transporte Terrestre de Carga (ANATEC), y el Gremio de Transporte Interprovincial de Pasajeros de Ámbitos Nacional y Regional (COTRAP - APOIP), entre otros. Estas organizaciones aseguraron que, a pesar de las dificultades, seguirán prestando sus servicios de manera habitual a los ciudadanos.

LÍNEAS QUE OPERARÁN EN LIMA

En cuanto al transporte urbano, empresas como Urbanito, Translicsa, la Línea 50, Nueva América y Los Chinos también confirmaron que operarán con normalidad en sus rutas dentro de Lima. No obstante, algunos conductores no descartan que ciertas unidades opten por no circular, temiendo posibles ataques en medio del contexto de inseguridad que afecta a todo el sector del transporte en todo el país.