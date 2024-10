Puente Piedra: mercado Huamantanga también se suma al paro nacional este 23 de octubre

Más de 20 mercados del distrito de Puente Piedra anunciaron paralizar sus actividades este 23 de octubre en apoyo al paro nacional. La medida incluye el cierre de todos los conglomerados comerciales hasta el mediodía, lo que ha generado una fuerte preocupación en el sector. Se estima que dejarán de venderse alrededor de 170 mil kilos de pollo y 700 toneladas de papa, afectando directamente el abastecimiento de productos de primera necesidad.

El sentimiento entre los comerciantes es de preocupación y unidad. Vendedores de pollo, abarrotes, verduras, frutas y otros productos se han visto obligados a detener sus operaciones bajo una misma consigna: reclamar por la falta de seguridad y el impacto negativo que la delincuencia está teniendo en sus negocios. La medida no solo cuenta con el respaldo de los comerciantes, sino que también ha sido apoyada por los propios vecinos del distrito.

Además del paro, los comerciantes han organizado un plantón en el Óvalo de Puente Piedra, como parte de su protesta. Katherine Gómez, representante del mercado Huamantanga, se pronunció al respecto. “solamente en el mercado Huamantanga cerramos un total de 6000 comerciantes, y en total, con los 20 mercados, será un aproximado de 11,000 a 12,000 comerciantes que nos paralizamos. La delincuencia se ha desbordado”, aseguró la dirigente.

DESCARTAN TINTES POLÍTICOS

Por su parte, Luis Samanamud, representante del mercado Monumental, enfatizó que la protesta no tiene tintes políticos: “Somos comerciantes que vivimos del día a día, trabajamos para nuestras familias. No nos importa el tema partidario, pero no tenemos otro camino que salir a reclamar. Esta situación nos afecta económicamente, pero no nos queda otra alternativa”, sostuvo el directivo en declaraciones a Panamericana Televisión.