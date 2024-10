Manchay: banda "Los Pulpos" amenaza de muerte a comerciante por no pagar cupo

Continúan las extorsiones en la capital. Una ciudadana, dedicada a la mecánica y la electricidad automotriz en Manchay, está siendo víctima de una serie de amenazas por parte de la banda criminal "Los Pulpos", quienes le exigen 40 mil soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

La afectada, cuyo negocio permanece cerrado y vacío, señaló que se encuentra endeudada. Además, explicó que ha pagado más de 25 mil soles de extorsión tras sufrir un ataque en su vivienda. "Estoy endeudada con tres bancos y no me ofrecen facilidades de pago. He dejado de trabajar por culpa de la extorsión y no puedo cumplir con mis deudas", afirmó.

AMENAZAS

La comerciante detalló que la situación se ha agravado en octubre, cuando los delincuentes incrementaron el monto de la extorsión. "Al principio pagaba 5 mil soles cada mes y medio. Recientemente, me subieron el monto a 40 mil soles", relató, indicando que, a pesar de haber presentado denuncias, no ha recibido apoyo de las autoridades.

Según la víctima, el número de cuenta al que realizaba los pagos pertenece a Joseph Cano, un preso por el delito de extorsión. Ella pide ayuda a las autoridades ante las constantes amenazas de los delincuentes que, mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas le exigen que deposite el dinero a cambio de no atentar contra su vida.