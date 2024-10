“Lo torturaron, estaba todo golpeado”, asegura familia de trabajador de Serpost asesinado

Luego de que llegaran al Perú desde Chile a los dos presuntos sicarios que terminaron con la vida de un trabajador de Serpost, la familia de la víctima hizo un llamado a las autoridades para que puedan darle las penas más severas a los sospechosos.

“Estamos desconcertados y preguntándonos porque si habían vaciado sus cuentas bancarias porque lo mataron (…) Lo habían torturado cuando hicimos reconocimiento, estaba todo golpeado, tenía la mano hinchada (…) Queremos justicia, si el país no nos da justicia, que hacemos nosotros, vamos a seguir esperando que nos mate por unos cuantos soles”, enfatizó.

EXIGIERON DINERO PARA LIBERARLO

Asimismo, la madre del trabajador sostuvo que antes de que se confirme la muerte de su hijo conversó con él, quien le indicó que se encontraba con un grupo de amigos, pero necesitaba una elevada suma de dinero.

“Llamé a mi hijo y me dijo que estaba conversando con sus amigos, pero no le tomé mucha importancia. Me llamó para que le transfiera por medio de Yape alrededor de S/35 mil”, expresó.

Finalmente, la familia del hombre hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que pueda endurecer las penas contra los criminales, quienes vienen desangrando el país todos los días.