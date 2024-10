Transportistas de ANITRA confirman que acatarán paro nacional este 23 de octubre

El gremio de transportistas ANITRA ha decidido unirse al paro nacional convocado para este miércoles 23 de octubre. Así lo anunció Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional Integral de Transportistas, quien explicó que la medida fue tomada debido a la falta de soluciones contra la delincuencia. Según Valeriano, no pueden esperar más tiempo, ya que las promesas iniciales del gobierno no han sido cumplidas.

“Apoyamos la medida de fuerza del 23 de octubre porque no podemos seguir esperando. El paro anterior no trajo soluciones, y nuestros transportistas siguen trabajando con el miedo constante de ser víctimas de extorsión o incluso asesinados”, declaró Valeriano al señalar que, aunque inicialmente llegaron a un acuerdo con el ministro del Interior, este no ha sido implementado, lo que ha llevado a una profunda preocupación.

ANITRA enfatiza que la convocatoria al paro no distingue entre transportistas formales o informales, ya que la seguridad y las vidas de los peruanos están en riesgo. La escalada de violencia, extorsiones y el cobro de cupos ha generado un clima de inseguridad que afecta a todos por igual, y los transportistas consideran que es necesario tomar medidas drásticas para exigir protección.

SE SUMAN OTROS GREMIOS

Este paro no solo involucra al sector transporte, sino también a otros gremios comerciales y empresariales que se sumarán a la protesta, alzando la voz contra la ola de delincuencia y criminalidad que afecta al país. Se espera una paralización masiva el 23 de octubre como señal de descontento y exigencia de respuestas inmediatas por parte de las autoridades.