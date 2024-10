Iván Quispe Palomino tras ser liberado: "El show terminó y los verdaderos responsables deben dar la cara"

Iván Quispe Palomino, quien fue detenido por más de 48 horas acusado de ser el número 2 de Sendero Luminoso, se pronunció tras ser liberado. En diálogo con 24 Horas, Quispe aseguró haber sido víctima de maltrato psicológico y exigió que los "verdaderos responsables den la cara".

Además, señaló que, junto a su defensa legal, está evaluando tomar acciones al respecto. "La difamación ha sido fuerte, a nivel nacional, y ha dañado tanto a mí como a mi familia. Yo me dedico a trabajar día y noche como albañil, y si no trabajo, no tengo ingresos", declaró.

Por su parte, su defensa legal solicitó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el premier Gustavo Adrianzén se rectifiquen públicamente por haberlo señalado como cabecilla del grupo terrorista. "Ese es el primer paso. Si no ocurre, tomaremos medidas legales para hacer valer los derechos de mi patrocinado", afirmó el abogado de Quispe.

ACCIDENTADO TRASLADO

Asimismo, Quispe recordó los problemas que enfrentó durante su traslado, como el mal funcionamiento del lector de huella digital, la falta de luz en el juzgado y un desperfecto en el patrullero que lo transportaba.