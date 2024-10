Francis Allison a premier Adrianzén por desborde de la inseguridad: "No hay peor ciego que el que no quiere ver"

El esperado evento de inauguración del primer centro de capacitación de serenos municipales en Magdalena, que contaría con la presencia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, terminó en polémica tras la cancelación de última hora por parte del ministro.

Minutos antes de la inauguración, todo parecía estar listo para la llegada del ministro. Sin embargo, poco tiempo después, desde la Municipalidad de Magdalena se confirmó que el ministro no asistiría, alegando que había sido convocado de urgencia por la presidenta de la República.

ALCALDE SE PRONUNCIA

Durante la ceremonia, el alcalde del distrito Francis Allison no ocultó su descontento y criticó las recientes declaraciones del premier Gustavo Adrianzén, quien afirmó que la inseguridad no estaba desbordándose.

"Rechazamos que declare públicamente que no se está desbordando la inseguridad, no hay peor ciego que el que no quiere ver, si no entendemos que hay un grave problema no vamos a hacer lo necesario para resolverlo", manifestó el alcalde.