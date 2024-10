"El Monstruo": uno de los criminales más buscados habría fugado del país, según jefe policial

Erick Moreno Hernández, alias "El Monstruo", quien figura en el sistema de recompensas del Ministerio del Interior como uno de los criminales más buscados del país y que por su captura se ofrece medio millón de soles, estaría fuera de las fronteras peruanas, así lo afirmó el Jefe de la División Policial de Lima, Felipe Monroy.

El jefe policial explicó que, aunque la organización sigue operando en el país, "El Monstruo" estaría dirigiendo las actividades desde el extranjero. "No me corresponde decirlo, pero tengo entendido que estos cabecillas no se encuentran en el país. Sin embargo, estamos cortando sus brazos armados", mencionó.

¿HACÍA DÓNDE HABRÍA ESCAPADO 'EL MONSTRUO'?

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, explicó que es común que los delincuentes que huyen del país se refugien en naciones como Ecuador, Chile o Bolivia, debido a la facilidad del idioma.

Aliaga detalló que, ante esta situación, las autoridades deberían notificar a Interpol, proporcionando toda la información pertinente para su captura, como fotos recientes, huellas dactilares y detalles de sus familiares.