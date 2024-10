Buses de ‘Urano Tours’ son blanco de extorsiones: empresa habría recibido cartas amenazadoras

El día de ayer, lunes 14 de octubre, un conductor del bus de la empresa ‘Urano Tours’, fue atacado en el distrito de Comas cuando retornaba al distrito de Carabayllo, por sujetos que le dispararon hasta en cuatro oportunidades, además, también recibió varios cortes provocados por el vidrio que terminó quebrándose por los impactos de bala.

“TENEMOS MIEDO DE SALIR A TRABAJAR”

El conductor fue derivado al hospital Sergio Bernales en Collique, donde se encuentra fuera de peligro. De acuerdo a los conductores, recién han tomado conocimiento que la empresa recibía amenazas.

“Nosotros no sabíamos que estábamos siendo víctimas de extorsión. Esta mañana hemos recibido un segundo volante donde nos decían que si no atendíamos su reclamo iba a pasar lo que ya sucedió”, explicó un testimonio de la empresa, quien decidió no revelar su nombre por seguridad.

Por otro lado, según el testimonio, no hay presencia de los dueños o representantes de la empresa, pues explicó que los buses son de concesionarios: “nosotros pagamos una cotización por un derecho que nos da para trabajar en la ruta que está autorizada”, señaló a 24 Horas Mediodía. “El miedo que tenemos hoy en día es salir a trabajar”, finalizó.