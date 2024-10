Empresario víctima de extorsión denuncia que “Línea 111” le ha bloqueado las llamadas

Un empresario del sector ferretero está viviendo momentos de terror debido a la extorsión por parte de un grupo de delincuentes. Los criminales le han exigido el pago de 50 mil soles para permitirle seguir trabajando. Desesperado, el hombre decidió comunicarse con la Línea 111, servicio inaugurado por la presidenta Dina Boluarte para denunciar estos casos, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

Al llamar a la Línea 111, los agentes del servicio le indicaron que debía presentar su denuncia en la comisaría de su jurisdicción, sin darle una solución inmediata al problema que lo aqueja. Las amenazas por parte de los extorsionadores no cesaron, y tras una denuncia pública hecha por Panorama, el empresario intentó nuevamente comunicarse con la Línea 111. Sin embargo, esta vez no obtuvo respuesta.

“En principio, hice una o dos llamadas y me dijeron que me iban a orientar. Ahora me siento indignado porque hace rato volví a llamar y mi número está bloqueado, no me contestan”, expresó el empresario en una entrevista para el noticiero 24 Horas. Su impotencia crece al no recibir el apoyo necesario mientras su vida y la de su familia corren peligro.

SE SIENTE ATEMORIZADO

El empresario se encuentra aterrorizado, especialmente después de un brutal ataque a su vivienda por negarse a pagar el monto exigido por los extorsionadores. Los delincuentes, aprovechando la oscuridad de la noche, dispararon varias veces contra su hogar. Desde entonces, el hombre no ha salido de su casa durante dos meses por temor a nuevas represalias.