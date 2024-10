Dirigentes transportistas advierten con continuar paro de 72 horas si no se deroga ley de crimen organizado

La noche de este 10 de octubre, dirigentes del sector transporte afirmaron que continuarán con el paro de 72 horas si el Congreso de la República no deroga la ley N° 32108, que modifica la definición de crimen organizado.

Tras una reunión con congresistas en el Parlamento, un representante del gremio de transporte comentó que varios legisladores se comprometieron a revisar esta norma, pero reveló que hay otro grupo de legisladores que se oponen.

"Están en una reunión de portavoces; si eso no se deroga, vamos a continuar con nuestra lucha, si no tenemos respuesta positiva el paro es de 72 horas, nos organizaremos y pediremos que se vaya este Congreso que no legisla a favor del pueblo", advirtió.