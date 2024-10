Abogado de Andrés Hurtado anuncia que presentará recurso de apelación tras prisión preventiva

El abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, se pronunció tras la decisión del Poder Judicial, que dictaminó 18 meses de prisión preventiva contra el conductor de televisión por su presunta implicación en una trama de tráfico de influencias, sobornos y lavado de activos.

En declaraciones a los medios, Riera expresó su respeto por la decisión del juez Juan Carlos Checkley, aunque manifestó su desacuerdo con la medida de prisión preventiva impuesta a su defendido. Sin embargo, se mostró optimista de que el tribunal superior pueda revertir la decisión.

"Lo que nos corresponde ahora es presentar el recurso de apelación en el plazo más breve posible. Somos respetuosos del marco legal, pero discrepamos, de manera respetuosa, en cuanto a los arraigos. Ya hemos presentado información que necesitamos profundizar para que la sala pueda reconsiderar", declaró.

INTENTARÁ REVERTIR PRISIÓN PREVENTIVA

Riera también señaló que Hurtado cuenta con arraigo, mencionando un contrato laboral vigente hasta fin de año, según él con Panamericana Televisión, además de una propuesta complementaria para ocupar el cargo de gerente de marketing en una empresa.

"Considero que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la norma. El magistrado, en el caso de los demás investigados, ha actuado correctamente al no enviarlos a prisión. Sin embargo, diferimos en el caso del señor Andrés Hurtado, ya que el juez argumenta (que no tiene arraigo), como defensa me corresponde cuestionar esa apreciación", subrayó.