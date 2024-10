Callao: residentes de La Perla exigen estado de emergencia por aumento de delincuencia

Los residentes del distrito de La Perla, en la provincia del Callao, hicieron un llamado al gobierno para declarar en estado de emergencia su jurisdicción debido al incremento de la inseguridad ciudadana.

Con carteles en mano, solicitaron a la presidenta Dina Boluarte y al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que incluyan a La Perla entre los 14 distritos de Lima Metropolitana que ya han sido declarados en emergencia por la ola de extorsiones.

"Exigimos el estado de emergencia porque ya no se puede caminar por las calles. No se puede salir con tranquilidad. No pueden permitir que los delincuentes continúen atacando a los pequeños negocios. Necesitamos salir adelante, trabajar, y queremos mayor seguridad", expresó una ciudadana.

Asimismo, los vecinos de La Perla pidieron que se incremente el patrullaje policial y se destine más personal a su distrito para combatir la delincuencia. "Queremos más efectivos policiales", reclamó otra residente afectada por la inseguridad.

ESTADO DE EMERGENCIA POR 60 DÍAS

La semana pasada, el gobierno declaró en estado de emergencia a 14 distritos de Lima Metropolitana por un período de 60 días, con el objetivo de luchar contra la inseguridad ciudadana, particularmente la creciente ola de extorsiones y sicariato que genera zozobra entre la población.