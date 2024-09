Francis Allison sobre Estado de emergencia en distritos de Lima: “No hay lógica, no servirá”

Luego de que el Gobierno de Dina Boluarte anunciara el Estado de emergencia en más de 10 distritos de Lima por el elevado índice criminal, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, manifestó que la decisión del Ejecutivo no ayudará a reducir los casos delincuenciales en la capital.

“La prueba de que los Estados de emergencia no han servido es que nuevamente han tenido que declarar el Estado de emergencia en SJL, SMP, porque no han servido los anteriores (…) No encontramos lógica de esta medida, que no servirá”, sostuvo en 24 Horas Mediodía.

ARREMETE CONTRA EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

Tras las declaraciones del titular del Minedu sobre la suspensión de clases, señalando que no le harán caso a los paros de transportistas, Francis Allison, alzo su voz de protesta contra el ministro Morgan Quero.

“Quiero rechazar públicamente lo que dijo el ministro Morgan Quero. Quiero decirle a él que es una vergüenza, que diga que no le hace el juego a los paros (…) Lea la constitución que la protesta pacífica es un derecho constitucional”, señaló.