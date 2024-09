Intentó matarla: Habla mujer que se salvó del asesino de enfermera

Aparece una nueva víctima de Joshua Huamán Jerez, el feminicida que confesó frente a la policía haber acabado con la vida de Kimberly Tapia Ortiz, quien había sido reportada como desaparecida, pero 10 días después hallaron sus restos calcinados en un inmueble de Cieneguilla.

Tras una orden de detención preliminar en su contra, Huamán admitió ser el autor del crimen y según dijo, planificó cada detalle del asesinato, hasta como limpiar los rastros de sangre.

Habla otra víctima

Otra mujer también fue víctima de este sujeto, según ella, Joshua era un compañero de la secundaria con el que volvió a tener comunicación por redes sociales en 2022, sin imaginarse que este se ganaría su confianza para poder violentarla.

“Para abril de 2022 él nuevamente me contacta a través de Instagram y nuevamente me hace la pregunta hola cómo estás qué ha sido de ti en cual yo en ese momento fue que no que yo me encontraba sola”, indico en su relato.

“Estaba una manera muy deprimente por porque estaba pasando por problemas muy personales y él entró a consolarme entonces él me agredió después de dos meses de haber entablado una relación nuevamente una conversación con él”, indicó.

Cabe señalar que, eso es solo parte de su relato, en esta nota escuche su testimonio completo y como evitó ser otra víctima de este feminicida confeso.