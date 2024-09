Falsos pasajeros asaltan a taxista por aplicativo en Carabayllo

En el distrito de Carabayllo, un taxista por aplicativo fue la nueva víctima de una banda de ladrones bajo la modalidad del falso pasajero.

Los delincuentes pidieron un servicio de taxi por aplicación al interior de la Urbanización el Derbi. Llegó el conductor y los delincuentes lo amenazaron de muerte bajándolo del vehículo, es en ese momento que los vecinos comenzaron a gritar desesperadamente.

Los ladrones se subieron a la unidad e iniciaron la fuga, sin embargo, se toparon con una tranquera en su camino, pero igual la pasaron y escaparon.

Vecinos denuncian constantes robos

Esta zona olvidada no cuenta con patrullajes según denuncian los vecinos.

“No hay seguridad los chicos pasan se ponen la moto al lado los chicos que he comido no pueden salir de su casa porque tiene miedo que le roben el celular tiene miedo que pasen los carros que vienen a robar pasan con una velocidad que lo pueden atropellar a los niños se meten a nuestras casas no hay seguridad en nuestra zona”, señaló una vecina.