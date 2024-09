Andrés Hurtado: ¿Cuáles serían sus vínculos políticos?

La detención preliminar del presentador de televisión Andrés Hurtado ha encendido alarmas en el sector político, según advierten varios congresistas. Hurtado, conocido por haber apoyado diversas agrupaciones políticas a lo largo de su carrera, fue visto con una camiseta naranja durante la última contienda electoral.

La congresista Rosangela Barbarán reveló que le solicitaron una cifra considerable por participar en una entrevista en el programa de Hurtado cuando se postulaba para el Congreso. Este hecho ha levantado interrogantes sobre las prácticas en el medio y su relación con la política.

“Ningún otro programa, en ningún otro canal que nos han brindado un espacio, nos había dicho de algún monto, entonces el mismo día de la entrevista me dicen que no podía participar porque era un costo de 1,000 dólares aproximadamente, cosa que para mí era imposible pagarlos entonces bueno decidí y gracias a Dios decidí no asistir”, sostuvo.

PERÚ LIBRE TOMA DISTANCIA

Por su parte, el partido Perú Libre ha tomado distancia de Andrés Hurtado y su entorno, buscando desvincularse de cualquier posible implicación. La situación continúa desarrollándose mientras los legisladores observan atentamente las repercusiones que este caso pueda tener en la esfera política.