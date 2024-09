Julio Rodríguez sobre salud de Andrés Hurtado: “Soy doctor en leyes y no en medicina”

Tras la detención preliminar de Andrés Hurtado en una clínica de San Borja, el abogado del popular ‘Chibolín’, Julio Rodríguez, se pronunció por el accionar de las autoridades del Ministerio Público.

En declaración a los medios de comunicación, Rodríguez señaló que no sabe con exactitud cual es el estado de salud del conductor de televisión, debido a que no es un especialista en la materia.

“Al baño puede ir, pero más allá de eso no se si puede hacer (sus necesidades) ya que tiene una herida abierta, más detalles no puedo dar (…) Cree que soy médico para responder a esa pregunta (sobre estado de salud), puede ser que me digan doctor, pero lo soy en leyes y no en medicina”, sostuvo.

CONTROL DE IDENTIDAD

En horas de la tarde del viernes 20 de septiembre, Andrés Hurtado pasó el control de identidad en las instalaciones de la Prefectura. Durante su manifestación, ‘Chibolín’ solicitó la presencia de un neurólogo, mientras permanezca detenido de manera preliminar.