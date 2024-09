IPYS rechaza amenaza de ministro Santiváñez contra periodista de Panamericana

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, denunció haber recibido la llamada de una mujer que le propuso aceptar una cita privada con Juan José Santivañez. Esta situación se produce en el contexto de una investigación en curso que involucra al ministro y al capitán Junior Izquierdo.

“Yo le he instado al ministro del Interior que no busque reuniones privadas porque yo no voy a aceptar que un personaje que ha sido citado a la Comisión de Fiscalización busque reuniones clandestinas. Acá se trabaja con manos limpias”, aseguró el congresista Juan Burgos ante los medios de comunicación.

Hay que señalar que Juan José Santivañez amenazó a la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, con interponer acciones legales por difamación luego de que Panorama revelara informes forenses que confirman la veracidad de los chats con el capitán Junior Izquierdo.

PRONUNCIAMIENTO DE IPYS

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) calificó la actitud del ministro como conductas hostiles hacia la prensa, destacando su comportamiento agresivo hacia quienes cuestionan su gestión. Esta situación ha generado un debate sobre la libertad de prensa y la transparencia en el gobierno actual.