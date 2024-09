Asaltan bodega por séptima vez en SJL: delincuentes se llevaron S/ 4 mil y un celular

La delincuencia imparable en la capital. Esta vez, avezados hampones asaltaron por séptima vez una bodega ubicada en la avenida Próceres, en la zona de Campoy, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este último viernes. Las cámaras de seguridad captaron como los delincuentes ingresaron por una ventana del local para llevarse cerca de mil soles y un celular.

La propietaria reveló que tras acudir a denunciar el hecho ante la comisaría del sector, le dijeron que no había personal por lo que no podían acudir al lugar. "Me dijeron que no hay personal, que están esperando que hagan algo", dijo.